Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pazartesi Günü Sayın Trump'la Bir Görüşmemiz Olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Hz. Ali Cami'nde cuma namazı sonrası açıklama yaptı ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Galata Köprüsü'nde düzenlenen Filistin mitingine ilişkin olarak, "Yeni yıla girerken gerçekten Galata Köprüsü üzerinde tarihi bir ana hep birlikte şahitlik ettik ve bu şunu gösteriyor, Filistin yalnız değil. Filistin her an bizim can ciğerimiz ve İsrail'in bu düşmanlığı yanına kar kalmayacak" dedi. Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Netanyahu denilen bu firavunun yaptıkları yanına kar kalmayacak"

"Şu ana kadar bizler tabii Türkiye olarak Gazze'yi yalnız bırakmadık, Filistin'i yalnız bırakmadık. Bundan sonra da ne Gazze ne Filistin yalnız kalmayacak. Elimizden gelen tüm gayreti Türkiye olarak, İslam dünyası olarak Filistin'in ve Gazze'nin yanında bulunarak inşallah güç birliğimizi devam ettireceğiz. İnşallah 2026'ya çok daha farklı bir şekilde, güçlü bir şekilde giriyoruz, gireceğiz. Tabii, özellikle de Netanyahu denilen bu firavunun yaptıkları yanına kar kalmayacak. Çünkü 7'den 70'e çok mazlumun ahını aldı. Bu yavruların ahı onun yanına kar kalmaz. Televizyon ekranlarında o çadırdan başka her şeye benzeyen rüzgarların, yağmurun, çamurun içindeki o yavruların hali, herhalde onların ahı Netanyahu'ya kar kalmaz.

Bizler elimizden geleni yapıyoruz. Düşünebiliyor musunuz, konteyner göndermek istiyoruz müsaade etmiyor. Çünkü onun buna müsaadesi gerekiyor. Müsaade etmediği için konteyner de gönderemiyoruz. Elimizde konteynerler var. Halbuki bu konteynerlerle o çadırlarda yaşamaktan biz Filistinli kardeşlerimizi, Gazzeli kardeşlerimizi kurtarma imkanına sahip olabilirdik ama ne yazık ki olamadık, olamıyoruz. Ama er veya geç inşallah o mazlumları bu sıkıntıdan kurtaracağız."

"Benim adıma Dışişleri Bakanım katılacak"

Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili bir soru üzerine Erdoğan, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Şu anda bildiğiniz gibi benim gerek Sayın Putin ile gerek Sayın Zelenski ile gerek bu konuda Sayın Trump'la, Avrupa ülkelerinin liderleriyle görüşmelerim devam ediyor. Bu hafta içinde Paris'te yine böyle bir zirve Gönüllüler Konferansı adı altında olacak ve benim adıma oraya Dışişleri Bakanım katılacak. Ama bu arada yine Sayın Trump'la da pazartesi akşamı, gündüz saat 4 gibi falan Sayın Trump'la da yine bir görüşmemiz olacak ve bu konuları, Rusya-Ukrayna arasındaki konuları, aynı şekilde Filistin'deki konuları da görüşme fırsatını bulacağız."

"2026'ya olumlu bir şekilde girdik, giriyoruz"

Erdoğan, ekonomiye ilişkin bir soruyu, "2026'ya her şeyden önce olumlu bir şekilde girdik, giriyoruz. Gerek enflasyondaki düşüş gerek Merkez Bankamızın rezervi her geçen gün daha iyiye gidiyor. 2026 bu noktada inşallah başarılarla dolu bir yıl olarak geçecek. Buna olan inancımız tamdır. Rezervimiz gayet iyi. Bundan dolayı da herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. İnşallah daha gayretle bu rezervi güçlü hale getireceğiz ve 2026'yı da bu şekilde karşılayacağız" ifadeleriyle yanıtladı.

2026 yılındaki deprem konutları ve sosyal konut projelerine ilişkin soru üzerine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Onda hiç tereddüt yok. Bu konuda Çevre Bakanlığımız, yani Murat Bey tüm ekipleriyle çalışmalarını sürdürüyor ve 11 ilimiz 'deprem ili' olarak bu çalışmalarını sürdürüyor, sürdürecek ve deprem konutlarındaki hedeflerimize inşallah ulaşacağız. Deprem konutlarının dışında sosyal konutlarda da aynı gayretle yolumuza devam edeceğiz. 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1 gibi inşallah projelerle yolumuza devam edeceğiz."