Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pazarlıklar ortaya çıkınca verilmiş sadakamız varmış diyeceğiz

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Sırf iktidara gelmek uğruna kimlerine kimlerle hangi pazarlıklara giriştiği, kapalı kapılar ardında ne tür sözlerin verildiği, vatanın bekasının işporta malı gibi nasıl tezgaha koyulduğu zamanla ortaya saçılacaktır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 30. Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'ne katıldı. Genel Kurul ve Ödül Töreni'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu TİM Başkanı Mustafa Gültepe yer aldı. Programda, 27 Mal İhracat Şampiyonu ile Hizmet Sektörü ilk 10 firmasına ve ilk 10 Mal İhracat Şampiyonu ile Hizmet İhracatı Şampiyonları'na ödüller verildi.

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