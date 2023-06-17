CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: PAZARLIKLAR ORTAYA ÇIKINCA VERİLMİŞ SADAKAMIZ VARMIŞ DİYECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 30. Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'ne katıldı. Genel Kurul ve Ödül Töreni'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu TİM Başkanı Mustafa Gültepe yer aldı. Programda, 27 Mal İhracat Şampiyonu ile Hizmet Sektörü ilk 10 firmasına ve ilk 10 Mal İhracat Şampiyonu ile Hizmet İhracatı Şampiyonları'na ödüller verildi.

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TÜRKİYE'NİN YENİ BİR MUHALEFET ANLAYIŞINA İHTİYACI VAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "28 Mayıs'tan bu yana muhalefet cephesinde yaşanan ülkemizin nasıl bir felaketin eşiğinden döndüğünü zaten anlatıyor. Güya milleti barıştırmaktan bahsedenlerin seçim akşamı başlayan kavgası o günden bugüne hiç durmadı. Millete demokrasi vadedenler iş koltuktan kalkmaya gelince bir gecede nasıl diktatör oldukları anlaşıldı ve çok daha ilginci Halil İbrahim Sofrası diyerek demokrasi mücadelesinin yapıldığı yeri böyle bir yemek sofrasına dönüştürmenin de ne kadar anlamsız olduğu ortaya çıktı. Millete pazarladıkları masanın tam anlamıyla bir kurtlar sofrası olduğu ortaya çıktı. Milletimiz o engin, basiret ve ferasetiyle bunların asıl yüzünü görmüş, kendisinin ve evlatlarının geleceğini riske atmamıştır. Aynı tavrı muhalefetten de bekliyoruz. Muhalefetin de hatalarını görüp, kendilerini düzeltmelerini ümit ediyoruz. Millete karşı siyaset yapmak yerine ülke ve millet için siyaset yapmaları hem kendileri hem de demokrasimiz açısından daha faydalı olacaktır. Türkiye geride bıraktığımız 21 yılda pek çok açığı kapatmıştır. Demokrasiden hak ve özgürlüklere, alt yapı yatırımlarından millet iradesinin kullanılmasına kadar nerede bir açık varsa onun üzerine gittik ama ülkemizin en kronik sorunlarından olan muhalefet açığını maalesef bir türlü kapatamadık. Son seçim sonuçlarının Türkiye'deki muhalefet açığının kapanması için de bir fırsat teşkil ettiğine inanıyorum. Türkiye, artık her hayırlı işe karşı çıkan mahkeme kapılarında nöbet tutan istemezükçü bir muhalefet anlayışını hak etmiyor. Evlatlarımız umut vermek yerine sürekli yalan söyleyen, felaket tellallığı yapan ülkeyi kötüleyen bir muhalefet söylemine maruz kalmak istemiyor. Parti içi çekişmelerden baba oğul arasında yaşanan taht kavgalarından bağımsız olarak Türkiye'nin yeni bir muhalefet anlayışına ihtiyacı var. Türkiye Yüzyılı'nda inşallah bunun da gerçekleşmesini temenni ediyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum" dedi.