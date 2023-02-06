Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş Valisi Coşkun'dan 7,4 büyüklüğündeki depremle ilgili bilgi aldı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pazarcık'ta yaşanan depremin ardından Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'u arayarak bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pazarcık'ta yaşanan depremin ardından Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'u arayarak bilgi aldı.
Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'u aradı.
Erdoğan, Coşkun'dan depremle ilgili bilgi aldı.
Kaynak: AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Güncel