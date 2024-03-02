Erdoğan: Antalya Havalimanı'nın kapasitesini yıllık 80 milyon yolcuya çıkartıyoruz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz yıl 35 milyon 600 bin yolcunun Antalya Havalimanı'nı kullandığını belirterek, "Önümüzdeki yıllarda talebi de göz önünde bulundurarak Antalya Havalimanı'nın kapasitesini yıllık 80 milyon yolcuya çıkartıyoruz." dedi.

Erdoğan, partisinin Turgut Özal Spor Salonu önünde düzenlenen mitinginde, vatandaşlara hitap etti.

Ramazan ayına bir ay kaldığını anımsatan Erdoğan, Ramazan Bayramı gelmeden 31 Mart'ta "milli irade bayramını" beraberce ilan edeceklerine inandığını söyledi.

Cumhuriyetin en büyük demokrasi ve kalkınma hamlesinin yeni bir safhasını Antalyalılarla birlikte "yeniden Antalya" diyerek başlatacaklarını bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet'in ikinci asrını Türkiye Yüzyılı yapma taahhüdüyle halkın karşısına çıkarken, bunun gerisinde bugüne kadar ülkeye kazandırdıkları eser ve hizmetlerin olduğunu aktardı.

Erdoğan, Türkiye'nin her vilayeti gibi Antalya'nın da bu kalkınma şöleninden payına düşeni aldığını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Son 21 yılda Antalya'ya ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? 304 milyar lira tutarında yatırım yaptık. CHP'nin burada bir yatırımı var mı? Yok. Yaparsa, yine biz yapacağız. Eğitimde 14 bin 450 yeni derslik inşa ettik. Üçü vakıf, biri devlet olmak üzere dört yeni üniversite kurarak şehrimizdeki üniversite sayımızı beşe yükselttik. Gençlik ve sporda 21 bin 593 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binaları açtık. Peki, Antalya Belediyesinin kaç tane yurt binası var? 33 bin seyirci kapasiteli bir stadyum dahil olmak üzere toplam 116 adet spor tesisi inşa ettik. Sosyal yardımlarda Antalyalı ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 9 milyar lira tutarında kaynak aktardık. Sağlıkta 1500 yataklı şehir hastanemiz başta olmak üzere, buradan çıkacağım şimdi şehir hastanemizin açılışına gideceğim. Şehir hastanemizi açıyoruz. Toplamda 3 bin 497 yataklı 36 hastane dahil 66 sağlık tesisi yaptık. İçinde 300'er yataklı Aksu ve Manavgat hastanelerimizin de olduğu 1050 yataklı 9 sağlık tesisimizin yapımı sürüyor."

TOKİ vasıtasıyla Antalya'da 5 bin 570 konutun yapımını tamamladıklarını, 1449 konutun yapımına ise devam edildiğini ifade eden Erdoğan, Antalya'da riskli yapı olarak tespit edilen 26 bin 15 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdiklerini söyledi.

"Turizm yara almasın diye biz yapıyoruz"

Erdoğan, Antalya'da altı millet bahçesi projesinden dördünü tamamladıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"İktidara geldiğimizde il sınırları içerisinde 17 atık su arıtma tesisiyle belediye nüfusunun ancak yüzde 27'sine hizmet verilebiliyordu. Bugün 36 atık su arıtma tesisiyle belediye nüfusunun tamamına hizmet veriyoruz. Normalde Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğunda olan hizmetleri bile Antalyalı kardeşlerimizin en önemli gelir kapısı olan turizm yara almasın diye biz yapıyoruz. Kemer ve Çamyuva bölgelerinin atık su meselesini çözen arıtma tesislerini bir yıldan kısa süre içinde biz bitirdik, yakında açılışını gerçekleştiriyoruz. Güncel rakamla 2 milyar liraya mal olan tesislerimizin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum."

Antalya'da 2021'de yaşanılan orman yangınlarının ardından yaraları sardıklarını anımsatan Erdoğan, 721 köy evini tamamlayarak hak sahiplerini teslim ettiklerini, buna 190 köy evini daha yakında ekleyeceklerini belirtti.

"Antalya Havalimanı'nın kapasitesini yıllık 80 milyon yolcuya çıkartıyoruz"

Ulaştırmada 195 kilometreden devraldıkları bölünmüş yol uzunluğunu 715 kilometreye çıkardıklarının bilgisini veren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Antalya Spor Kavşağı'nı trafiğe açtık. Meydan Kavşağı'ndaki şerit sayısını artırdık. Mevlana, Gıyaseddin Keyhüsrev katlı kavşaklarıyla kesintisiz şehir içi ulaşım imkanını sağladık. Antalya'nın dört bir yanında tüneliyle, köprüsüyle, kavşağıyla yapımı devam eden onlarca yol projesi var. Bunları da birer birer hizmete alacağız. Antalya-Alanya otoyolunun inşasına da yakında başlıyoruz. Antalya Şehir Meydanı-Havalimanı-Expo Tramvay Hattı'nı hizmete aldık. Antalya Havalimanı'na yaptığımız iç ve dış hatlar terminal binasını büyüterek yıllık 35 milyon yolcu kapasitesine çıkardık. Geçtiğimiz yıl 35 milyon 600 bin yolcu Antalya Havalimanı'nı kullandı. Bir başka ifadeyle havalimanımız tam kapasite çalıştı. Önümüzdeki yıllarda talebi de göz önünde bulundurarak Antalya Havalimanı'nın kapasitesini yıllık 80 milyon yolcuya çıkartıyoruz. Antalya'ya ikinci bir havalimanı olarak Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nı da kazandırdık. Kaş ve Alanya yat limanlarını hizmete aldık. Manavgat ırmak ağzı düzenlemesini tamamladık. Demre çay ağzı barınma yerini yaptık. Demre yat limanının altyapı inşaatı, Gazipaşa yat limanının onarımı bitti."

Erdoğan, Antalya'ya 21 baraj, 2 içme suyu tesisi, 62 sulama tesisi, bir arazi toplulaştırma projesi, 104 taşkın koruma tesisi, üç gölet, bir yeraltı depolama tesisi ve 20 hidroelektrik santralini kazandırdıklarını söyledi.

Antalya'da toplam 92 bin dekar arazinin sulanmasına hizmet edecek 12 barajın yapımının devam ettiği bilgisini veren Erdoğan, son 21 yılda inşa ettikleri sulama projeleriyle kentte 544 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtıklarını, inşaat safhasındaki sulama tesisiyle 116 bin dekar araziyi daha sulayacaklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalyalı çiftçilere 50 milyar lira tutarında tarımsal hibe desteği verdiklerini dile getirerek, "Şehrimize üç yeni organize sanayi bölgesi, iki teknopark, 18 araştırma, geliştirme merkezi ve bir tasarım merkezi kurduk. İstihdamı desteklemek için Antalya'daki işverenlere 19 milyar lirayı aşan prim teşviki verdik. Enerjide Antalya, Aksu, Döşemealtı, Elmalı, Kepez, Konyaaltı, Korkuteli, Muratpaşa ve Seriye doğal gaz arzını sağladık. Önümüzdeki dönemde Alanya, Finike, Gazipaşa, Kemer, Kumluca ve Manavgat'a doğal gaz arzı sağlamayı planladık." ifadelerini kullandı.

Antalya'yı nice güzel yatırımlarla, eserlerle, hizmetlerle buluşturmayı sürdüreceklerini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şehrimizi gerçek belediyecilikle buluşturmak için Cumhur İttifakı belediye başkan adaylarımızın arkasındayım. Siz de arkasında mısınız? Elbette her parti, her aday kendine göre iddia sahibidir ama belediyeciliğin bizim işimiz olduğu hususunda bizimle yarışacak kimseyi tanımıyoruz. Antalya'yı Türkiye Yüzyılı'na hazırlamak için 31 Mart'ta sandıkta daha güçlü desteğinizi istiyoruz. Büyükşehir ve ilçe adaylarımızı sizlere emanet ediyorum."

Mitingden notlar

Miting alanına helikopterle gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kürsüye çıkmadan önce çocuklara oyuncak hediye etti, vatandaşlarla sohbet etti.

Mitinge, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, eski TBMM Başkanı ve Başbakanlardan, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'nun da arasında olduğu bazı milletvekilleri de katıldı.

Mitingde Antalya'ya yönelik hazırlanan tanıtım filmi gösterildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının bitiminde, AK Parti ve Cumhur İttifakı büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı.

(Bitti)