Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Antalya mitinginde konuştu: (4)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yeni konut projeleriyle, hukuki yaptırımlarla kiralarda yaşanan fahiş artışların yol açtığı sıkıntıyı yine biz çözeceğiz." dedi.

Erdoğan, partisinin Kepez Turgut Özal Spor Salonu önünde düzenlenen mitinginde vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara ve İstanbul'daki şehir hastanelerinin modern hastaneler olduğunu ve kısa zamanda yapılarak vatandaşın hizmetine sunulduğunu ifade etti.

İnsandan daha değerlisinin olmadığını, halkın bu değerine Kanuni'nin devleti feda ettiğini dile getiren Erdoğan, bu anlayışla yola devam ettiklerini, millete kazandırılan bu eser ve hizmetler için sadece gönülden kopup gelen "Allah razı olsun" duasından başka bir şey beklemediklerini söyledi.

Geçen 21 yılda Antalya'ya 145 milyar lira tutarında yatırım yaptıklarını belirten Erdoğan, "Seviyoruz Antalya'yı, bu yatırıma layık. Sormak lazım bay bay Kemal, senin Büyükşehir Belediye Başkanın acaba Antalya'ya ne yaptı? Olay bu kadar açık." dedi.

Eğitimde 10 bin 138 yeni derslik inşa edildiğini, üçü vakıf biri devlet olmak üzere dört yeni üniversite kurulduğunu anlatan Erdoğan, 19 bin 106 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurtları açıldığını, 33 bin seyirci kapasiteli bir stadyum dahil 116 spor tesisi inşa edildiğini belirtti.

Antalyalı ihtiyaç sahiplerine yaklaşık 7 milyar lira sosyal yardım aktarıldığını, 2 bin 447 yataklı 22 hastane dahil 63 sağlık tesisi yapıldığını söyleyen Erdoğan, aralarında 1000 yataklı şehir hastanesinin de olduğu 2 bin 100 yataklı sekiz hastanenin yapımının sürdüğünü, şehir hastanesinin de yakında hizmete açılacağını bildirdi.

TOKİ vasıtasıyla 4 bin 690 konutun tamamlanıp hak sahiplerine teslim edildiğini hatırlatan Erdoğan, 2 bin 88 konutun yapımının sürdüğünü kaydetti. Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bay bay Kemal yeni bir şey daha söylemiş, TOKİ'yi kapatacakmış. Neyi kapatıyorsun? Benden önce TOKİ çok daha fazla üretmiş. Ben göreve gelmeden önce TOKİ'deki üretim sayısı 40 bin konuttu, şimdi ise 1 milyon 300 bin konutu biz yaptık. 40 nere 1 milyon 300 bin nere? Bay bay Kemal TOKİ'yi sana bu millet yedirtmez. İşte depremde TOKİ'nin neler yaptığını gördük. Antalya'da yangın ve sel felaketlerinde hep buradaki insanlarımızın yanında olduk. Manavgat'ta evi yanana, Kumluca'da evi selde yıkılana yenisini yapıp verdik. Eşyası, dükkanı, serası, ahırı zarar görenlere destek sağladık. Antalyalı kardeşlerimizin en zor günlerinde gösterdiği kadirşinaslık örneklerini hayatımız boyunca unutmayacağız. Bu ülkenin, bu milletin mayasının sağlam olduğunu felaket anlarında ispatlayarak hepimizin, bilhassa da gençlerimizin geleceklerine güvenle bakabilmelerini sağladınız. Sizlerin 6 Şubat depremlerinde evlerini kaybeden vatandaşlarımıza nasıl kucak açtığınızı gördük."

"Antalya Havalimanımızın kapasitesini yıllık 80 milyona çıkartıyoruz"

Antalya'da konut sıkıntısı olduğunu dile getiren Erdoğan, bunun için Antalya'ya "İlk Evim" ile 7 bin 150 konut inşa edileceğini, "İlk Arsam" ile 23 bin konutluk altyapılı arsa verileceğini belirtti.

Antalya'daki 24 bin 258 bağımsız bölümde kentsel dönüşüm gerçekleştirildiğini ifade eden Erdoğan, "Yeni konut projeleriyle, hukuki yaptırımlarla kiralarda yaşanan fahiş artışların yol açtığı sıkıntıyı da yine biz çözeceğiz." dedi.

Erdoğan, atık su arıtma tesislerinin sayısının iki katına çıkarılarak belediye nüfusunun tamamına hizmet verir hale getirildiğini, şehirdeki altı millet bahçesinden ikisinin tamamlandığını, diğerlerinin çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 195 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunun 700 kilometreye çıkarıldığını belirterek, şehir meydanı, havalimanı, EXPO tramvay hattının hizmete alındığını söyledi.

Antalya Havalimanının iç ve dış hatlar terminalleriyle büyütülerek yıllık 35 milyon yolcu kapasitesine ulaştırıldığını aktaran Erdoğan, Gazipaşa Alanya Havalimanının da açıldığını ifade etti.

Erdoğan, "Antalya Havalimanımızın kapasitesini yıllık 80 milyona çıkartıyoruz. Ayrıca Konya- Antalya güzergahını 1 saat kısaltacak 5 bin 68 metrelik Demirkapı Tüneli ve 34 kilometrelik yolunu tamamladık hizmete açıyoruz." şeklinde konuştu.

"Attığım imza ile doğal gaz bu ay bedava"

Antalya'ya 21 baraj, 62 sulama tesisi, 104 taşkın koruma tesisi, 3 gölet, 1 yer altı depolama tesisi ve 20 hidroelektrik santrali inşa edildiğini bildiren Erdoğan, tamamlanan projelerle Antalya'da 534 bin dekar zirai arazinin sulamaya açıldığını, çiftçilere 2 milyar lira tarımsal destek verildiğini kaydetti.

Erdoğan, 2 yeni organize sanayi bölgesi, 2 teknopark, 17 araştırma geliştirme merkezi ve 1 tasarım merkezi kurulduğunu ifade etti.

Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa, Korkuteli ve Serik'e doğal gaz arzı sağlandığını belirten Erdoğan, gelecek dönemde Alanya, Demre, Elmalı, Finike, Gazipaşa, Kemer, Kumluca ve Manavgat'a da doğal gaz arzı sağlamayı planladıklarını bildirdi.

Karadeniz doğal gazının çıkarıldığını anımsatan Erdoğan, "Çıkarırız dedik. Yaptık mı? Şu anda attığım imza ile doğal gaz bu ay bedava, ücretsiz." dedi.

"Bay bay Kemal sana bu yolu açmaz benim milletim"

AK Parti'nin iktidarındaki icraatların yer aldığı videonun izletilmesinin ardından Erdoğan, "Yapacaklarımız bunlar, yaptıklarımız da zaten bunun referansı. Biz hem devam eden yatırımlarımız yarım kalmasın hem de Antalya ile birlikte ülkemizin kalkınma atılımı hedefine ulaşsın diye 14 Mayıs'ta sizden güçlü bir destek istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki karşımızdakilerin hiçbirinin de eserle, hizmetle, yatırımla uzaktan yakından ilgisi yok. Onların derdi başka." diye konuştu.

En çok da CHP'ye, CHP ile birlikte hareket eden diğer partilere gönül vermiş insanlara seslenmek istediğini dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bay bay Kemal CHP'yi öyle bir yere getirdi ki, bu parti kurucusu olduğu cumhuriyete ve kurucusu olan Gazi Mustafa Kemal'e hakaret edenlerin yuvasına dönüştü. Kılıçdaroğlu'nun yönetimi altında CHP, marjinal örgütlerin, LGBT savunucularının, küreselcilerin, mezhepçilik fitnesi çıkarmaya çalışanların koçbaşı haline geldi. Ne diyor? 'Yüz yıllık cumhuriyeti değiştireceğiz.' diyor. Diyen kim? HDP'li. Bu masada bu da var. Yüz yıllık cumhuriyetimizi değiştireceklermiş... Bay bay Kemal sana bu yolu açmaz benim milletim. 14 Mayıs'ta bu hesabı benim milletim sana soracak. Sormaya hazır mıyız?"

"14 Mayıs'ta tercih doğrudan yana yapılmalı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumhuriyeti değiştirmekten, Ankara'yı yenilgiye uğratmaktan, vatan topraklarını bölmekten, milleti birbirine düşürmekten söz edenlerin hepsinin cumhurbaşkanlığı için Kılıçdaroğlu'ndan bahsettiğini söyledi.

Bunun kendilerini rahatsız ettiği gibi milleti de rahatsız ettiğini bildiğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı yapacağız.' diyenlerin her gün millete, vatana, bayrağa, kısaca can feda edilecek değerlerimize yaptıkları hakaretleri daha ne kadar sineye çekeceksiniz? Hadi şimdi sineye çektiniz, yarın öbür gün devletin tüm kurumları bunlara teslim edildiğinde ortaya çıkacak vahim tabloyu nasıl kaldıracaksınız? Bu vebale ortak olduğunuz için size dönüp 'Niçin?' diye soran, 'Değer miydi?' diye soran evlatlarınızın yüzüne nasıl bakacaksınız?

Kendinizin ve evladınızın geleceğini bu kavga masasına emanet eder misiniz? Ülkenizin güvenliğini, huzurunu, akıbetini kendi deyimleriyle bu kumar masasına emanet eder misiniz? Türkiye'nin birliğini, bütünlüğünü, kardeşliğini bu terör örgütleri destekli taviz masasına emanet eder misiniz? Hanımlar bakkala süt almaya bile göndermeyeceğiniz birine ülkeyi emanet eder misiniz? Beyler dükkanınızı, atölyenizi, tezgahınızı 5 dakikalığına bırakamayacağınız birine ülkeyi emanet edebilir misiniz? Gençler dersinize yardım etse verdiği bilgilerin doğruluğuna inanmayacağınız birine, kendi geleceğinizi teslim edebilir misiniz? Çiftçi kardeşlerim önüne 5 keçi katsanız akşama hepsini de kaybedip geleceğini bildiğiniz birine ülkenizin geleceğini teslim edebilir misin? İşveren kardeşlerim kendi müessesenizde, vasıfsız eleman olarak dahi çalıştırmayacağınız birine ülkenin geleceğini emanet edebilir misiniz? Emekli kardeşlerim oturduğunuz apartmana yönetici olarak seçmeyeceğiniz birine ülkenin geleceğini emanet edebilir misiniz?"

14 Mayıs'ta tercihin doğrudan yana yapılması gerektiğini dile getiren Erdoğan, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendisini, milletvekili seçimlerinde Cumhur İttifakı'nı destekleyenlerden, seçim gününe kadar dostlarını, arkadaşlarını, komşularını ikna etmelerini beklediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız" sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.

Mitingden notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'ya gelişinde vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılandı. Erdoğan, otobüsten kendisini bekleyenleri selamladı.

Miting alanına, "Türkiye Yüzyılı için doğru adam doğru zaman, Antalya seninle her zaman", "Söz uçar, eserler kalır, sevdamız Antalya", "Karada Togg, havada Kızılelma, denizde TCG Anadolu milletimizin gururu oldu, teşekkürler Cumhurbaşkanım" pankartları asıldı.

Eşi Emine Erdoğan'la miting alanına gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, platformdan Antalyalıları selamladı.

Erdoğan'ın konuşmasının ardından AK Parti Antalya milletvekili adayları sahneye tek tek çağrılarak vatandaşlara tanıtıldı. Erdoğan, milletvekili adaylarıyla vatandaşları selamladı.

Mitinge Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da katıldı.

(Bitti)