Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Antalya mitinginde konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkeyi, köken ve mezhep ayrışmasını derinleştirerek yeniden kamplara bölmek, kardeşi kardeşe düşman etmek istiyorlar. Ülkeyi, tasmaları emperyalistlerin elinde olan terör örgütlerinin cirit alanına çevirmek istiyorlar. Velhasıl bunların derdi bizimle değil, Türkiye'yledir, Türk milletiyledir, Türkiye'nin kazanımlarıyladır." dedi.

Erdoğan, partisinin Kepez Turgut Özal Spor Salonu önünde düzenlenen mitinginde vatandaşlara hitap etti.

Seçimlere iki haftadan daha az vakit kaldığını belirten Erdoğan, alandakilere yönelttiği, " Antalya, 14 Mayıs'ta çocuklarımızın geleceğine sahip çıkıyor muyuz?", "21 yıllık kazanımlarımızı daha da ileriye taşıyor muyuz?", "Türkiye Yüzyılı'nın inşası için 'Bismillah' diyor muyuz?", "Türkiye Yüzyılı için doğru adımlarla yola devam ediyor muyuz?" sorularına "evet" yanıtını aldı.

Erdoğan, meydandaki ekranlardan izletilen bir videoda yer alan, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 6-8 Ekim olaylarındaki açıklamalarına da işaret ederek, şunları söyledi:

"İzlediniz. Her şeyiyle terörist Selo Diyarbakır'da 51 kardeşimizin ölümüne neden oldu. Şimdi bu Selo, cezaevinde. Şimdi ne diyorlar, 'Selo'yu çıkaracağız.' Ondan sonra da Selo'yu Öcalan'ın yerine getireceklermiş. Buradan şu anlaşılıyor, bay bay Kemal'in demek ki parlamentoda yaptığı görüşme işte buydu. Açıklayabildi mi? 'Açıkla' dedik kaç kere, açıklayamaz. Çünkü her şey fırıldak, düzgün bir şey yok. Eğer gerçek siyasetçiysen çıkarsın açıklarsın. Ama açıklayamaz. Hayatı yalan, hep fırıldaklarla dolaşıyor."

Bu nedenle 14 Mayıs'ta, milletin bu yalana, talana, dolana "evet" demeyeceğini söyleyen Erdoğan, "Onun için şu 10 günde durmak yok yola devam. Cumhur İttifakı olarak sandıkları patlatmaya var mıyız?" diye konuştu.

"Defalarca seyrettiğimiz bu filmin senaristlerini de oyuncularını da iyi tanırız"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu üzerinden ülkeye dayatılan bu filmle ilk defa karşılaşılmadığını, milletçe bu filmin daha önce defalarca seyredildiğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Tek parti döneminde insanlarımızın hak ve özgürlükleri çiğnenirken, sanayi kuruluşlarının kapısına kilit vurulurken de seyrettik. Her on yılda bir maruz kaldığımız darbe ve muhtıralarla, siyasi ve ekonomik bedeller öderken seyrettik. Ömürleri bir yılı bulmayan koalisyon hükümetlerinin yönetiminde, güven ve istikrar iklimini kaybederken seyrettik. Kardeşi kardeşe düşman eden ideolojik kavgalarda, köken ve mezhep kışkırtmalarında seyrettik. Bizimle aynı şartlarda yola çıkan ülkeler küresel ligin zirvesine tırmanırken sürekli yerimizde sayarak, hatta gerileyerek seyrettik."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, defalarca seyrettikleri bu filmin senaristlerini de oyuncularını da iyi tanıdıklarını, finalini de çok iyi bildiklerini anlattı. Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ülkeyi bir avuç sapkın ideoloji mensubunun, evlatlarımızın maddi ve manevi varlığına göz diken ihtiraslarına teslim etmek istiyorlar. Ülkeyi, köken ve mezhep ayrışmasını derinleştirerek, yeniden kamplara bölmek, kardeşi kardeşe düşman etmek istiyorlar. Ülkeyi, tasmaları emperyalistlerin elinde olan terör örgütlerinin cirit alanına çevirmek istiyorlar. Velhasıl bunların derdi bizimle değil, Türkiye'yledir, Türk milletiyledir, Türkiye'nin kazanımlarıyladır.

Sizlerle bir şeyi paylaşmak istiyorum, Kandil'den, ne diyordu birisi. Bunların bayrağı var mı, bunların ezanı var mı, bunların dini var mı? Ne diyor, 'Bizim desteğimiz Kılıçdaroğlu'yladır.' Şimdi dini olmayan, diyaneti olmayan, bayrağı olmayan, ezanı olmayan kimler destekliyor bay bay Kemal'i, bu teröristler. İşte, 'Söyle bana arkadaşını söyleyeyim sana kim olduğunu.' Bay bay Kemal, senin arkadaşın Kandil ve onlarla beraber bu yoldasın. Ama bay bay Kemal, 14 Mayıs'ta bu aziz millet, benim bu sevgili vatandaşlarım sana sandıkları mezar edecek. Buna hazır mıyız?"

-"Onların bay bay Kemal'i desteklemeleri doğru yolda olduğumuzun ifadesidir"

Türkiye'yi 21 yıldır eğitimden sağlığa, güvenlikten adalete, enerjiden tarıma, sanayiden turizme, her alanda kalkındırdıklarını, dünyayı hayran bıraktıklarını ve Türkiye'yi dünyanın devler ligine taşıdıklarını belirten Erdoğan, kendilerine olan husumutlerin sebebinin de bu olduğunu söyledi.

Erdoğan, "Eğer bizden öncekiler gibi vesayete 'eyvallah' etseydik, darbecilere teslim olsaydık, terör örgütlerinin başını ezmeseydik... Cudi'yi bu teröristlere mezar ettik mi? Gabar'ı bu teröristlere mezar ettik mi? Tendürek'i bunlara mezar ettik mi? Bestler Dereler'i bunlara mezar ettik mi? İşte şimdi bu terör örgütünün parlamentodaki uzantıları AK Parti'yi kabul edebilirler mi? Kandil'den ne diyor? 'AK Parti'yi, bunları destekleyemeyiz, biz Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz.' Şimdi bu güzel bir ifade, onların bay bay Kemal'i desteklemeleri bizim doğru yolda olduğumuzun ifadesidir." diye konuştu.

"Tipik bir teslimiyetçi, eski Türkiye politikacısıyla karşı karşıyayız"

Türkiye'nin altyapısını güçlendirdiklerini belirten Erdoğan, Antalya'nın havalimanını, Antalya-Alanya yollarını kimin yaptığını, Antalya'yı turizmde patlama yapar hale kimin getirdiğini sordu.

Antalya'nın her geçen gün altyapısıyla üstyapısıyla güçlendiğini belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şunları kaydetti:

"İşte bu, 'İş bilenin, kılıç kuşananın' anlayışıdır. Çünkü bize bu yakışırdı, Antalya'ya bu yakışırdı ve bunu da yaptık. Türkiye'yi bugünkü seviyesine getirmeseydik emin olun bize kimse ilişmezdi. Ne terör örgütlerinin saldırılarına uğrardık ne de darbecilerin silahları üzerimize çevrilirdi. Ne ekonomik tuzaklara maruz kalırdık ne aleyhimizde yürütülen küresel kampanyaların muhatabı olurduk. Ama o zaman da milletimizin karşısına böyle başımız dik, alnı açık, sesi gür bir şekilde çıkamazdık. Biz teslim olmayı değil, mücadele etmeyi seçtiğimiz için hedefteyiz. Biz emperyalistlerin suyuna gitmeyi değil, Türkiye'nin gücünü tarihinden alan duruşuna layık olmayı seçtiğimiz için hedefteyiz.

Kılıçdaroğlu'nun verdiği sözlere bakın, destek istediği yerlere bakın, onu destekleyenlere bakın... Tamamı da işte bu duruşun tam tersidir. Tipik bir teslimiyetçi, eski Türkiye politikacısıyla karşı karşıyayız. Eskiden adeta cennet vaadiyle gelip size cehennemi yaşatanlar vardı değil mi? İşte Kılıçdaroğlu tam da böyle bir tiptir. Ağzından çıkanı kulağı duymaz, vaat diye söylediği şeylerin bir kısmı ülkeyi tanımadığı için zaten yapılmış olan işlerdir. Söylediği şeylerin bazılarının ucunun nereye gideceğini kendi de bilmez veya bilir ama diyet borcu gereği onu söylemek zorundadır."

(Sürecek)