Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Partimizin oylarındaki negatif ayrışmanın farkındayız. Kimi şehirlerde, milletvekilliği ile cumhurbaşkanlığı oy oranı...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Partimizin oylarındaki negatif ayrışmanın farkındayız. Kimi şehirlerde, milletvekilliği ile cumhurbaşkanlığı oy oranı uyumsuzluğunu görmezden gelmiyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Partimizin oylarındaki negatif ayrışmanın farkındayız. Kimi şehirlerde, milletvekilliği ile cumhurbaşkanlığı oy oranı uyumsuzluğunu görmezden gelmiyoruz."
Kaynak: AA / Ali Kemal Akan - Güncel