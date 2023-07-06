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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Partimizin oylarındaki negatif ayrışmanın farkındayız. Kimi şehirlerde, milletvekilliği ile cumhurbaşkanlığı oy oranı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Partimizin oylarındaki negatif ayrışmanın farkındayız. Kimi şehirlerde, milletvekilliği ile cumhurbaşkanlığı oy oranı...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Partimizin oylarındaki negatif ayrışmanın farkındayız. Kimi şehirlerde, milletvekilliği ile cumhurbaşkanlığı oy oranı uyumsuzluğunu görmezden gelmiyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Partimizin oylarındaki negatif ayrışmanın farkındayız. Kimi şehirlerde, milletvekilliği ile cumhurbaşkanlığı oy oranı uyumsuzluğunu görmezden gelmiyoruz."

Kaynak: AA / Ali Kemal Akan - Güncel

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