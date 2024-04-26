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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Parlamenterler Arası Kudüs Platformu, Filistin davasının küresel ölçekte sesi oldu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Parlamenterler Arası Kudüs Platformunun kuruluşundan bu yana geçen sürede önemli bir boşluğu doldurduğunu belirterek, Türkiye-Filistin Dostluk Grubu himayelerinde 34 ülkeden 157 üye ile 9 yıl evvel başlayan girişim bugün 2 bin üyeye ulaştı. Platform faaliyetleriyle, toplantı ve konferanslarıyla, farklı alanlardaki çalışmalarıyla Filistin davasının küresel ölçekte sesi ve nefesi oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Parlamenterler Arası Kudüs Platformunun kuruluşundan bu yana geçen sürede önemli bir boşluğu doldurduğunu memnuniyetle müşahede ettiklerini belirterek, "Türkiye-Filistin Dostluk Grubu himayelerinde 34 ülkeden 157 üye ile 9 yıl evvel başlayan girişim bugün 2 bin üyeye ulaştı. Platform faaliyetleriyle, toplantı ve konferanslarıyla, farklı alanlardaki çalışmalarıyla Filistin davasının küresel ölçekte sesi ve nefesi oldu." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçelievler'de bir otelde gerçekleştirilen Parlamenterler Arası Kudüs Platformu 5. Konferansı'nda yaptığı konuşmada, katılımcıları selamlarken, kalbi Kudüs ve Filistin için atan parlamenterleri ülkede ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

Katılımcılara, "Medeniyet, tarih ve kültür şehri güzel İstanbul'umuza hepiniz hoş geldiniz" diyen Erdoğan, konferansın hayırlara vesile olmasını diledi.

Afrika'dan Asya'ya, Amerika'dan Avrupa'ya kadar dünyanın dört bir yanındaki bütün Kudüs sevdalılarına selamlarını ve sevgilerini ileten Erdoğan, "Sizlerin şahsında Filistin davasını kendi meselesi görüp destek veren, Kudüs'e ve Filistin'e sahip çıkan tüm parlamenterlere teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Erdoğan, 3 gün sürecek konferansta gerçekleştirilecek istişarelerin, temas ve ziyaretlerin başarılı geçmesini temenni ederek, şöyle konuştu:

"Parlamenterler Arası Kudüs Platformunun kuruluşundan bu yana geçen sürede önemli bir boşluğu doldurduğunu memnuniyetle müşahede ettik. Türkiye-Filistin Dostluk Grubu himayelerinde 34 ülkeden 157 üye ile 9 yıl evvel başlayan girişim bugün 2 bin üyeye ulaştı. Platform faaliyetleriyle, toplantı ve konferanslarıyla, farklı alanlardaki çalışmalarıyla Filistin davasının küresel ölçekte sesi ve nefesi oldu. Birleşmiş Milletler kararlarına, prensiplerine, uluslararası normlara uygun olarak Kudüs ve Filistin'e hizmet eden siz kardeşlerimi tebrik ediyorum."

"Hiçbir güç kalbimizden Kudüs sevgisini sökemez"

Müslüman olmanın, Müslümanca yaşamanın, hakkı, hukuku ve adaleti cesaretle savunmanın zor olduğu günlerden geçildiğini vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bilhassa ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'nın mahremiyetine, tarihi statüsüne ve kutsiyetine yönelik tacizler giderek artıyor. İşgalci İsrail tarafından Kudüs'ün kadim kimliği adım adım yok ediliyor. Kandan ve gözyaşından beslenen haçlı zihniyetinin tekrar hortlatılmak istendiğini görüyoruz. Haçlı seferleriyle yakılıp yıkılan Kudüs'ü tekrar ayağa kaldıran ve dört asır boyunca bir esenlik diyarı haline dönüştüren ecdadın torunları olarak Filistin'de yaşanan menfi, müspet her gelişmeyi yakından takip ediyoruz. Resulü Ekrem Efendimizin aleyhissalatu vesselam, şu tavsiyesi Kudüs davasında ecdadımız gibi bizim de rehberimizdir; 'Beytü'l-Makdis'e gidin ve orada namaz kılın. Şayet oraya gidemez ve orada namaz kılamazsanız oranın kandillerini aydınlatacak yağ gönderin.' Evet, Mescid-i Aksa bizim sadece ilk kıblemiz değildir. Aynı zamanda Hazreti Nebi'nin ve ondan önce gelen peygamberlerin de bize emanetidir. Kudüs-ü Şerif'in her köşesinde bu kutlu beldeye 400 yıl boyunca büyük sevda ile hizmet etmiş kahraman ecdadımın izi, eseri ve mührü vardır. Kimse bu izleri silemez, hiçbir güç kalbimizden Kudüs sevgisini sökemez."

(Sürecek)

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Kaynak: AA / Güncel

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