Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Parlamenter sistem diye çıktıkları yolda döndüler dolaştılar, sabah erken kalkanın cumhurbaşkanı yardımcılığı kaptığı bir...
Güncel Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Parlamenter sistem diye çıktıkları yolda döndüler dolaştılar, sabah erken kalkanın cumhurbaşkanı yardımcılığı kaptığı bir mezat pazarına vardılar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Parlamenter sistem diye çıktıkları yolda döndüler dolaştılar, sabah erken kalkanın cumhurbaşkanı yardımcılığı kaptığı bir mezat pazarına vardılar."
Kaynak: AA / Ferdi Türkten - Güncel