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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Parlamenter sistem diye çıktıkları yolda döndüler dolaştılar, sabah erken kalkanın cumhurbaşkanı yardımcılığı kaptığı bir...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Parlamenter sistem diye çıktıkları yolda döndüler dolaştılar, sabah erken kalkanın cumhurbaşkanı yardımcılığı kaptığı bir...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Parlamenter sistem diye çıktıkları yolda döndüler dolaştılar, sabah erken kalkanın cumhurbaşkanı yardımcılığı kaptığı bir mezat pazarına vardılar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Parlamenter sistem diye çıktıkları yolda döndüler dolaştılar, sabah erken kalkanın cumhurbaşkanı yardımcılığı kaptığı bir mezat pazarına vardılar."

Kaynak: AA / Ferdi Türkten - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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