Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Paradan para kazanmaya alışmış tufeylilerin ve mandacı iktisatçıların artık hiçbir geçerliliği kalmamış eski modellere dayalı... Güncel Haberler Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Paradan para kazanmaya alışmış tufeylilerin ve mandacı iktisatçıların artık hiçbir geçerliliği kalmamış eski modellere dayalı ezberlerine itibar etmiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Paradan para kazanmaya alışmış tufeylilerin ve mandacı iktisatçıların artık hiçbir geçerliliği kalmamış eski modellere dayalı ezberlerine itibar etmiyoruz." Güncel Kaynak: AA / Ali Kemal Akan Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Paradan para kazanmaya alışmış tufeylilerin ve mandacı iktisatçıların artık hiçbir geçerliliği kalmamış eski modellere dayalı... - Haberler

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