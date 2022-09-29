Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Paradan para kazanmaya alışmış tufeylilerin ve mandacı iktisatçıların artık hiçbir geçerliliği kalmamış eski modellere dayalı...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Paradan para kazanmaya alışmış tufeylilerin ve mandacı iktisatçıların artık hiçbir geçerliliği kalmamış eski modellere dayalı ezberlerine itibar etmiyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Paradan para kazanmaya alışmış tufeylilerin ve mandacı iktisatçıların artık hiçbir geçerliliği kalmamış eski modellere dayalı ezberlerine itibar etmiyoruz."
Kaynak: AA / Ali Kemal Akan - Güncel