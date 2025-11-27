Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa 14'üncü Leo'yu Cumhurbaşkanlığı'nda Resmi Törenle Karşıladı

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’yi ziyaret eden Papa 14’üncü Leo’yu, Anıtkabir ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanlığı’nda resmi törenle karşıladı. Atlı birliklerin eşlik ettiği törende iki liderin görüşmesinde, Türkiye–Vatikan ilişkileri ile Orta Doğu ve Filistin’deki gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

Ziyaret çerçevesinde Papa Leo'nun sabah saatlerinde Anıtkabir'i ziyaret etmesinin ardından, Cumhurbaşkanlığı'nda düzenlenen törende Erdoğan tarafından resmi karşılama töreni düzenlendi.

Papa Leo'nun makam aracına, Cumhurbaşkanlığı'na kadar atlı birlikler eşlik etti.

Cumhurbaşkanlığı tören kıtasında, Türk devletlerini simgeleyen tarihi kıyafetler giyen askerler de hazır bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Leo'yu karşıladı ve ikili basın mensuplarına poz verdi.

Karşılama töreninde önce Vatikan Milli Marşı, ardından İstiklal Marşı okundu. Marşların ardından 21 pare top atışı yapıldı.

Papa Leo, "Merhaba asker" diyerek, tören kıtasını selamladıktan sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanı Dış Politika Baş Danışmanı Akif Çağatay'ın yer aldığı Türk heyetiyle tokalaştı.

Karşılama töreninin ardından Erdoğan ile Papa Leo, ikili görüşmelerini yapmak üzere Cumhurbaşkanlığı'nın protokol kapısından içeri girdi.

İkilinin görüşmesinde, Türkiye–Vatikan ilişkileri, Orta Doğu'daki son gelişmeler, özellikle Filistin meselesi ile bölgedeki barış ve insani durum değerlendirmelerinin gündeme gelmesi öngörülüyor.

Bu resmi karşılama töreni, Papa Leo'nun papalık dönemi boyunca yaptığı ilk dış ziyaretlerden biri olması ve Türkiye–Vatikan ilişkilerinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülmesi bakımından sembolik bir öneme sahip.

Kaynak: ANKA / Güncel
