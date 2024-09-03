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Erdoğan, Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Sidhu'yu Kabul Etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Zaheer Ahmad Baber Sidhu'yu kabul etti. Gerçekleşen bu görüşme, basına kapalı olarak yapıldı. İkili ilişkilerin güçlenmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Zaheer Ahmad Baber Sidhu'yu kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Zaheer Ahmad Baber Sidhu'yu kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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