Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan'da meydana gelen terör saldırısını kınadı Açıklaması

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan'da meydana gelen terör saldırısını lanetlediğini belirterek, "Saldırıda hayatını kaybeden Pakistanlı kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor, yaralananlara acil şifalar temenni ediyorum.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan'da meydana gelen terör saldırısını lanetlediğini belirterek, "Saldırıda hayatını kaybeden Pakistanlı kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor, yaralananlara acil şifalar temenni ediyorum. Dost ve kardeş Pakistan halkına ve hükümetine taziyelerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Pakistan'a yönelik dün gerçekleştirilen menfur terör saldırısını lanetliyorum. Saldırıda hayatını kaybeden Pakistanlı kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor, yaralananlara acil şifalar temenni ediyorum. Dost ve kardeş Pakistan halkına ve hükümetine taziyelerimi iletiyorum. Türkiye olarak her zaman ve her konuda olduğu gibi terörle mücadelesinde de kadim dostumuz Pakistan'a desteğimizi sürdürecek, sevinçli günlerinde olduğu gibi zor günlerinde de kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Koray Taşdemir - Güncel
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