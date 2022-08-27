Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'le telefon görüşmesinde, sel afeti dolayısıyla kardeş Pakistan halkına her türlü desteği vermeye... Güncel Haberler Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'le telefon görüşmesinde, sel afeti dolayısıyla kardeş Pakistan halkına her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'le telefon görüşmesinde, sel afeti dolayısıyla kardeş Pakistan halkına her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti. Güncel Kaynak: AA / Kaan Bozdoğan Recep Tayyip Erdoğan Pakistan Güncel Haberler

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