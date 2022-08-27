Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'le telefon görüşmesinde, sel afeti dolayısıyla kardeş Pakistan halkına her türlü desteği vermeye...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'le telefon görüşmesinde, sel afeti dolayısıyla kardeş Pakistan halkına her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'le telefon görüşmesinde, sel afeti dolayısıyla kardeş Pakistan halkına her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.
Kaynak: AA / Kaan Bozdoğan - Güncel