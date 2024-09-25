Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile Görüştü

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan New York'ta Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü. Görüşmede Türkiye ile Pakistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York şehrindeki Türkevi'nde Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştüğü bildirildi. Yapılan görüşmede Türkiye ile Pakistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı belirtildi.

İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı açıklama şu şekilde:

"Cumhurbaşkanımız, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu için gittiği New York'taki Türkevi'nde Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul etti. Görüşmede Türkiye ile Pakistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, Türkiye ile Pakistan arasındaki başta savunma sanayii ve ekonomi olmak üzere birçok alanda ilişkilerin geliştirilmesi için karşılıklı adımlar atmaya devam edeceklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'deki İsrail saldırılarının durdurulması için ortaya konan gayretlerin artırılmasının önemli olduğunu, Türkiye'nin hem kalıcı ateşkesin sağlanması hem barışa giden yolun açılması hem de Filistinlilere acil insani yardım ulaştırılması için çabalarını artırarak devam ettirdiğini söyledi."