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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'i kabul etti ve onuruna yemek verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'i kabul etti ve onuruna yemek verdi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul etti ve onuruna akşam yemeği verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul etti ve onuruna akşam yemeği verdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul ve yemek basına kapalı gerçekleşti.

Yemekte, iki ülke heyetleri de yer aldı.

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Kaynak: AA / Özcan Yıldırım - Güncel
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