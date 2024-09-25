Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunduğu sırada Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi. Görüşme, Erdoğan'ın Türkevi'nde gerçekleşti ve basına kapalı yapıldı. İki liderin temasları, uluslararası iş birliği ve diplomatik ilişkiler üzerine önemli konuları içermesi bekleniyor.
NEW Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul etti.
Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, temasları kapsamında Pakistan Başbakanı Şerif ile bir araya geldi.
Görüşme basına kapalı gerçekleşti.