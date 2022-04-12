Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı seçilen Şahbaz Şerif ile telefonda görüştü - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı seçilen Şahbaz Şerif ile telefonda görüştü

AA - Sefa Mutlu - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'da mecliste yapılan oylamada ülkenin 23. başbakanı seçilen Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Şerif'i ilk tebrik eden lider olan Erdoğan, Türkiye ile Pakistan'ın dostluğuna ve tarihsel bağlarına vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan görüşmede, Pakistan Meclisi'nin takdiri çerçevesinde başbakan seçilmesi münasebetiyle Şahbaz Şerif'e tebriklerini iletti.

ERDOĞAN İYİ DİLEKLERİNİ İLETTİ

Seçim sonuçlarının dost ve kardeş Pakistan halkı için hayırlı olması temennisinde bulunan Erdoğan, Türkiye'nin köklü tarih, dostluk ve kardeşlik bağlarıyla bağlı bulunduğu Pakistan'daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini, Pakistan halkının karşı karşıya kaldığı tüm zorluk ve engellere rağmen demokrasiden ve hukukun üstünlüğünden vazgeçmediğini bir kez daha gösterdiğini dile getirdi.

TÜRKİYE-PAKİSTAN İLİŞKİSİ VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak Pakistan'a ellerinden gelen her türlü desteği bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vereceklerini vurguladı.

AA / Sefa Mutlu - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Pakistan, Türkiye, Güncel, Haberler

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