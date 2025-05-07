Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü

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Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile Görüştü

Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile Görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile yaptığı telefon görüşmesinde, Hindistan-Pakistan arasındaki gerilim ve 6 Mayıs'ta gerçekleşen saldırı gibi güncel gelişmeleri ele aldı. Erdoğan, Türkiye'nin Pakistan ile dayanışmasını vurguladı ve gerilimin tırmanmaması için diplomatik temasların süreceğini ifade etti.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefonda görüştü. İki lider arasındaki görüşmede Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilim, 6 Mayıs gecesi gerçekleşen saldırı ve güncel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildiğini duyurdu. Görüşmeye ilişkin İletişim Bakanlığı X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilim, 6 Mayıs gecesi gerçekleşen saldırı ve güncel gelişmeler ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Pakistan ile dayanışmasını ifade ederken, saldırıda şehit olan Pakistanlılara Allah'tan rahmet, yaralılara da şifa diledi.

Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin, Pakistan'ın bu süreçteki soğukkanlı ve itidalli politikasını desteklediğini, Cammu-Keşmir'deki terör saldırısına ilişkin tarafsız, şeffaf ve güvenilir bir uluslararası soruşturma yürütülmesi teklifinin isabetli olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin gerilimin tırmanmasını önlemek için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu, bu konuda diplomatik temasların sürdürüleceğini ifade etti."

Kaynak: ANKA / Güncel
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