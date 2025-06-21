Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakan Yardımcısı Dar ile Kara Kuvvetleri Komutanı Münir'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarından kaynaklanan risklerin İran'ın komşuları olan Türkiye ve Pakistan'ı etkileyecek boyutta olduğunu, nükleer anlaşmazlığı çözmek için ABD ve İran arasındaki diplomatik müzakereleri canlandırmanın tek yol olarak görüldüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı için Türkiye'de bulunan Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Syed Asım Münir'i kabul etti.

Kabulde, Türkiye ile Pakistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel meseleler ele alındı. Erdoğan, Türkiye ile Pakistan arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilişkilere kattığı ivmenin memnuniyet verdiğini, alınan kararların hayata geçirilmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

İsrail'in İran'a yönelik saldırılarından kaynaklanan risklerin İran'ın komşuları olan Türkiye ve Pakistan'ı etkileyecek boyutta olduğunu kaydeden Erdoğan, nükleer anlaşmazlığı çözmek için ABD ve İran arasındaki diplomatik müzakereleri canlandırmanın tek yol olarak görüldüğünü ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin sükuneti yeniden sağlamak ve diplomatik yollarla çözüm için çabalarına devam edeceğini de dile getirdi.