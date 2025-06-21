Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakan Yardımcısı Dar ile Kara Kuvvetleri Komutanı Münir'i kabul etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Syed Asım Münir'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Syed Asım Münir'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nın ardından burada Dar ve Münir'le görüştü.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

Kaynak: AA / Koray Taşdemir - Güncel
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