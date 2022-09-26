Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Özellikle tahıl koridorunun açılmasıyla yakalanan diplomatik başarının esir takasıyla devam ettirilmesi, ülkemiz adına gurur...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Özellikle tahıl koridorunun açılmasıyla yakalanan diplomatik başarının esir takasıyla devam ettirilmesi, ülkemiz adına gurur verici bir gelişme olmuştur.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Özellikle tahıl koridorunun açılmasıyla yakalanan diplomatik başarının esir takasıyla devam ettirilmesi, ülkemiz adına gurur verici bir gelişme olmuştur."
Kaynak: AA / Ahmet Sertan Usul - Güncel