Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Özellikle tahıl koridorunun açılmasıyla yakalanan diplomatik başarının esir takasıyla devam ettirilmesi, ülkemiz adına gurur... Güncel Haberler Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Özellikle tahıl koridorunun açılmasıyla yakalanan diplomatik başarının esir takasıyla devam ettirilmesi, ülkemiz adına gurur verici bir gelişme olmuştur. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Özellikle tahıl koridorunun açılmasıyla yakalanan diplomatik başarının esir takasıyla devam ettirilmesi, ülkemiz adına gurur verici bir gelişme olmuştur." Güncel Kaynak: AA / Ahmet Sertan Usul Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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