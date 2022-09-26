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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Özellikle tahıl koridorunun açılmasıyla yakalanan diplomatik başarının esir takasıyla devam ettirilmesi, ülkemiz adına gurur...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Özellikle tahıl koridorunun açılmasıyla yakalanan diplomatik başarının esir takasıyla devam ettirilmesi, ülkemiz adına gurur...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Özellikle tahıl koridorunun açılmasıyla yakalanan diplomatik başarının esir takasıyla devam ettirilmesi, ülkemiz adına gurur verici bir gelişme olmuştur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Özellikle tahıl koridorunun açılmasıyla yakalanan diplomatik başarının esir takasıyla devam ettirilmesi, ülkemiz adına gurur verici bir gelişme olmuştur."

Kaynak: AA / Ahmet Sertan Usul - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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