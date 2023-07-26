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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Özellikle seçim döneminde istismar edilen göçmen meselesinin çözüme kavuşturulmasının yolu, terör örgütleriyle başarılı...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Özellikle seçim döneminde istismar edilen göçmen meselesinin çözüme kavuşturulmasının yolu, terör örgütleriyle başarılı mücadeleden geçmektedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Özellikle seçim döneminde istismar edilen göçmen meselesinin çözüme kavuşturulmasının yolu, terör örgütleriyle başarılı mücadeleden geçmektedir."

Kaynak: AA / Ahmet Sertan Usul - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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