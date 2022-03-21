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Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel sporcularla bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel sporcularla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Down Sendromu Farkındalık Günü münasebetiyle özel sporcularla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Down Sendromu Farkındalık Günü münasebetiyle özel sporcularla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla AK Parti Genel Merkezinde özel sporcularla bir araya geldi. Ziyarette özel sporcular Erdoğan'a üzerinde isminin ve 53 numarasının yazılı olduğu bir forma hediye etti.

(Hülya Keklik - Derya Yetim/ İHA)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel sporcularla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel sporcularla bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Politika, Güncel, Haberler

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