CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ÖZEL EĞİTİM OKULLARINA SPOR MALZEMESİ DAĞITIM TÖRENİ'NDE KONUŞTU -TAMAMI FTP'DE - Haberler

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ÖZEL EĞİTİM OKULLARINA SPOR MALZEMESİ DAĞITIM TÖRENİ'NDE KONUŞTU -TAMAMI FTP'DE

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 'Spor Aşkı Engel Tanımaz' Özel Eğitim Okullarına Spor Malzemesi Dağıtım Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde ' Spor Aşkı Engel Tanımaz' Özel Eğitim Okullarına Spor Malzemesi Dağıtım Töreni'nde konuştu.

-GÖRÜNTÜNÜN TAMAMI FTP'DE

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Kongre, Güncel, Haberler

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