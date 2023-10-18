CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ÖZDEMİR BAYRAKTAR'I ÖLÜM YIL DÖNÜMÜNDE ANDI

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Özdemir Bayraktar'ı ölüm yıl dönümünde andı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'ı vefatının yıl dönümünde sosyal medyadan yaptığı paylaşımla andı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı paylaşımda, "Savunma sanayinde tam bağımsız Türkiye hedefimize, Milli Teknoloji Hamlemize ömrünü vakfeden, ülkemize asırlar geçse de unutulmayacak hizmetlerde bulunan değerli dostum Özdemir Bayraktar Beyefendi'yi ahirete irtihalinin yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum" ifadeleri yer aldı.