Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mirziyoyev ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Savunma sanayinde bugün imzaları attık ve bu imzalarla birlikte de savunma sanayinde imkanlarımızı, imkanlarınızla paylaşmaya hazırız. Türkiye'nin bu alanda elde ettiği başarılar da ortadadır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kök Sarayı'nda anlaşmaların imza töreni sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

Türk şirketlerinin Özbekistan'daki yatırımlarının 1,5 milyar dolara ulaştığını belirten Erdoğan, müteahhitlik firmalarının da Özbekistan'da bugüne kadar 5 milyar dolar değerinde 241 projeye başarıyla imza attığını söyledi.

Erdoğan, Türk şirketlerinin, Özbekistan'ın 2022-2026 kalkınma stratejilerine ulaşmasına katkı sağlamaya hazır olduğunu dile getirerek, "Yatırımcılarımıza duyduğu güvenden dolayı Sayın Cumhurbaşkanı'na bir kez daha şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum." dedi.

Turizm alanındaki işbirliğinin giderek güçlendiğine işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz sene rekor kırarak 270 binden fazla Özbek kardeşimizi Türkiye'de misafir ettik. Bu hedefi 500 bine çıkarmamız mümkündür. Destinasyonlarımız güçlü, karşılıklı olarak teşviklerle inanıyorum ki paket turizminde ileri hedefleri yakalayabiliriz. Büyük potansiyele sahip olduğumuz bir diğer alan da hiç kuşkusuz savunma sanayidir. Savunma sanayinde nitekim bugün imzaları attık ve bu imzalarla birlikte de savunma sanayinde imkanlarımızı, imkanlarınızla paylaşmaya hazırız. Türkiye'nin bu alanda elde ettiği başarılar da ortadadır. Ulaştırmadan enerjiye, sağlıktan eğitim ve kültüre kadar geniş bir alanda iş birliğimizi daha da geliştirmek konusunda mutabıkız. Özellikle de Türk-Özbekistan Üniversitesi'nin kurulmasını karşılıklı olarak kardeşimle çok çok önemsiyoruz. Nitekim ilgili arkadaşlarımızı görevlendirdik. Yarın da şu andaki hazır üniversite binasını görecekler ve süratle adımları atacağız."

"Bölgenin ve dünyanın gündemini meşgul eden konuları değerlendirdik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yürüttüğü projelerin tutarı 50 milyon dolara yaklaşan TİKA aracılığıyla Özbekistan'da kalkınma desteklerini sürdürmekte kararlı olduklarını ifade etti.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile imzaladıkları ortak bildirinin gelecek dönemde bir yol haritası teşkil edeceğinin altını çizen Erdoğan, "Bugün ayrıca Türk Devletleri Teşkilatımız başta olmak üzere, uluslararası platformlarda dayanışmamızı, bölgesel meselelerde yakın temasımızı sürdürmemiz noktasında irademizi teyit ettik. Bizim ortak yanlarımız çok, özellikle beslendiğimiz kaynaklar aynı" diye konuştu.

Erdoğan, bölgenin ve dünyanın gündemini meşgul eden konuları ve yaşanan gelişmeleri de aralarında değerlendirdiklerini anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

" 2020 senesinde Türk Dünyasının Kültür Başkenti olan kadim Hive şehrini yarın ziyaret edecek olmaktan büyük heyecan duyuyorum. Bildiğiniz gibi bu yıl Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanı bir başka kadim şehrimiz Bursa'mızdadır. Müşterek medeniyetimizin göz bebeği olan bu kültür ve irfan merkezlerini büyük bir ailenin mensupları olarak yeniden bir araya getiriyor, aradaki mesafeleri kısaltıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şahsına ve beraberindeki heyete gösterilen sıcak misafirperverliğe teşekkür ederek, "Sayın Mirziyoyev nezdinde Özbekistan halkına ve makamlarına teşekkür ediyorum. Toplantımızın hayırlara vesile olması temenni ediyorum. Şimdiden ramazan ayının tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.

(Bitti)