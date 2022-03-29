Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'daki Bağımsızlık Anıtı'na çelenk sundu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taşkent'te Yeni Özbekistan Parkı'ndaki Bağımsızlık Anıtı'na çelenk sundu.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in davetine icabetle bu ülkeye gelen Erdoğan, Taşkent Uluslararası Havalimanı'ndan, çelenk sunma töreninin yapılacağı Yeni Özbekistan Parkı'na intikal etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'a burada Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve eşi Ziroat Mirziyoyeva da eşlik etti.