Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'da tarihi Hive kentini gezdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'da tarihi Hive kentini gezdi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'da tarihi Hive kentini gezdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret çerçevesinde tarihi Hive kentini gezdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret çerçevesinde tarihi Hive kentini gezdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaretinin ikinci gününde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından Ürgenç Havaalanı'nda karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, burada gerçekleştirilen karşılama töreninin ardından Mirziyoyev ve eşi Ziroat Mirziyoyeva ile birlikte karayoluyla tarihi şehir Hive'ye geçti. İki lider, Hive kentindeki surlarla çevrili eski şehir yerleşkesi İçan Kale'yi ziyaret ederek, tarihi alanları gezdi.

(İHA)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'da tarihi Hive kentini gezdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'da tarihi Hive kentini gezdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'da tarihi Hive kentini gezdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'da tarihi Hive kentini gezdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'da tarihi Hive kentini gezdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'da tarihi Hive kentini gezdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'da tarihi Hive kentini gezdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'da tarihi Hive kentini gezdi

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Politika, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title