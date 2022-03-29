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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'da

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Özbekistan'ın başkenti Taşkent havalimanında Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve eşi tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Özbekistan'ın başkenti Taşkent havalimanında Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve eşi tarafından karşılandı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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