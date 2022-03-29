Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Özbekistan'ın başkenti Taşkent havalimanında Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve eşi tarafından karşılandı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel