Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile telefonda görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Mirziyoyev'in görüşmesinde, Türkiye ile Özbekistan'ın ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Erdoğan, görüşmede, iki ülke arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği seviyesindeki ilişkileri geliştirmek için adımlar atmayı sürdüreceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in doğum gününü de tebrik etti.

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel
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