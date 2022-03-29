Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in onuruna verdiği yemeğe katıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in onuruna verdiği yemeğe katıldı

AA - Sefa Mutlu - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in onuruna verdiği yemeğe katıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in onuruna verdiği resmi yemeğe katıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in onuruna verdiği resmi yemeğe katıldı.

İki lider, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından basın toplantısı yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sonrasında Taşkent'teki Kök Saray'da onuruna verilen yemeğe katıldı.

AA / Sefa Mutlu - Güncel

Güncel, Haberler

title