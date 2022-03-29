Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in onuruna verdiği yemeğe katıldı
AA - Sefa Mutlu - Güncel
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in onuruna verdiği resmi yemeğe katıldı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in onuruna verdiği resmi yemeğe katıldı.
İki lider, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından basın toplantısı yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sonrasında Taşkent'teki Kök Saray'da onuruna verilen yemeğe katıldı.
AA / Sefa Mutlu - Güncel