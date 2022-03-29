Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev tarafından resmi törenle karşılandı - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev tarafından resmi törenle karşılandı

AA - Sefa Mutlu - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev tarafından resmi törenle karşılandı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından Kök Saray'da resmi törenle karşılandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından Kök Saray'da resmi törenle karşılandı.

Törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in tören alanındaki yerlerini almalarının ardından iki ülke milli marşları dinlendi.

Tören kıtasını denetleyen Erdoğan ve Mirziyoyev, daha sonra heyetlerini birbirine takdim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mirziyoyev, resmi karşılama töreninin ardından baş başa gerçekleştirecekleri görüşmeye geçti.

Törende Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ile AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yer aldı.

Erdoğan ve Mirziyoyev resmi törenden önce aile fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev tarafından resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev tarafından resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev tarafından resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev tarafından resmi törenle karşılandı

AA / Sefa Mutlu - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Özbekistan, Türkiye, Güncel, Haberler

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