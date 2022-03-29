CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÖZBEKİSTAN'A GİTTİ

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan 2 gün sürecek resmi ziyaret için Özbekistan'a hareket etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin yapıldığı Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde heyetlere seslendi. Ardından Atatürk Havalimanı'na geldi. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan daha sonra 29-20 Mart tarihlerinde resmi ziyarette bulunmak üzere uçakla Özbekistan'a hareket etti.

Demirören Haber Ajansı / Güncel