CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÖZBEKİSTAN'A GİTTİ
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan 2 gün sürecek resmi ziyaret için Özbekistan'a hareket etti.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan 2 gün sürecek resmi ziyaret için Özbekistan'a hareket etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin yapıldığı Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde heyetlere seslendi. Ardından Atatürk Havalimanı'na geldi. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan daha sonra 29-20 Mart tarihlerinde resmi ziyarette bulunmak üzere uçakla Özbekistan'a hareket etti.
Boğazlarımızda görülen mayınların Türkiye'ye karşı kasıtlı olarak bırakıldığını düşünüyor musunuz? #Mayın | #Türkiye | #Rusya— Haberler (@Haberler) March 28, 2022
Demirören Haber Ajansı / Güncel