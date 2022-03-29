CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÖZBEKİSTAN'A GİTTİ - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÖZBEKİSTAN'A GİTTİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÖZBEKİSTAN'A GİTTİ

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan 2 gün sürecek resmi ziyaret için Özbekistan'a hareket etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan 2 gün sürecek resmi ziyaret için Özbekistan'a hareket etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin yapıldığı  Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde heyetlere seslendi. Ardından Atatürk Havalimanı'na geldi. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan daha sonra 29-20 Mart tarihlerinde resmi ziyarette bulunmak üzere uçakla Özbekistan'a hareket etti.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Özbekistan, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title