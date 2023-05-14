Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oyunu İstanbul'da Kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte oyunu İstanbul’da kullandı. Çocuklara para veren ve oyuncak dağıtan Erdoğan, “Türk demokrasisi için, bugün sabah itibarıyla takipteyim, İçişleri Bakanı’mdan da aldığım bilgilere göre olaysız, herhangi bir sıkıntı yaşamadan şu ana kadar süreç devam etti, devam ediyor… Temennim odur ki akşam sayımlardan sonra ülkemiz, milletimiz, Türk demokrasisi için hayırlısıyla bir geleceği Rabbimden niyaz ediyoruz. Bütün seçmenlerimizin hiç endişeye kapılmadan akşam saat 17:00’ye kadar oylarını kullanmaları, Türk demokrasisinin gücünü göstermesi bakımından çok önemli” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte oyunu İstanbul'da kullandı. Çocuklara para veren ve oyuncak dağıtan Erdoğan, "Türk demokrasisi için, bugün sabah itibarıyla takipteyim, İçişleri Bakanı'mdan da aldığım bilgilere göre olaysız, herhangi bir sıkıntı yaşamadan şu ana kadar süreç devam etti, devam ediyor… Temennim odur ki akşam sayımlardan sonra ülkemiz, milletimiz, Türk demokrasisi için hayırlısıyla bir geleceği Rabbimden niyaz ediyoruz. Bütün seçmenlerimizin hiç endişeye kapılmadan akşam saat 17: 00'ye kadar oylarını kullanmaları, Türk demokrasisinin gücünü göstermesi bakımından çok önemli" dedi.

Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, oyunu Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulu'nda bulunan 3279 numaralı sandıkta kullandı. Erdoğan, oy kullanmak için okula gelenlerin çocuklarına para verdi ve oyuncak dağıttı.

Seçim sonuçlarını İstanbul'dan takip edeceğini söyleyen Erdoğan, şunları söyledi:

"AKŞAM SAYIMLARDAN SONRA ÜLKEMİZ, MİLLETİMİZ, TÜRK DEMOKRASİSİ İÇİN HAYIRLISIYLA BİR GELECEĞİ RABBİMDEN NİYAZ EDİYORUZ"

"Oyumuzu kullandıktan sonra söylenilecek en önemli şey; Türk demokrasisi için, bugün sabah itibarıyla takipteyim, İçişleri Bakanı'mdan da aldığım bilgilere göre olaysız, herhangi bir sıkıntı yaşamadan şu ana kadar süreç devam etti, devam ediyor. En önemlisi deprem bölgesindeki oyların kullanımıydı. Deprem bölgesinde de vatandaşlarımız büyük bir şevkle oylarını kullanıyorlar, oralarda da şu an itibariyle de bir sıkıntı yok. Temennim odur ki akşam sayımlardan sonra ülkemiz, milletimiz, Türk demokrasisi için hayırlısıyla bir geleceği Rabbimden niyaz ediyoruz. Bütün seçmenlerimizin hiç endişeye kapılmadan akşam saat 17: 00'ye kadar oylarını kullanmaları, Türk demokrasisinin gücünü göstermesi bakımından çok önemli. Tüm sandıklardaki sandık kurulu üyelerine, başkanından hepsine başarılar diliyorum, kendilerini de tebrik ediyorum."