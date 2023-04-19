Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Oy pusulasının bir tarafında milletin adamı ve Cumhur İttifakı, diğer tarafında yağma ittifakı ve onun geçmişi hezimetle dolu...
Güncel Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Oy pusulasının bir tarafında milletin adamı ve Cumhur İttifakı, diğer tarafında yağma ittifakı ve onun geçmişi hezimetle dolu iş bilmez adayı olacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Oy pusulasının bir tarafında milletin adamı ve Cumhur İttifakı, diğer tarafında yağma ittifakı ve onun geçmişi hezimetle dolu iş bilmez adayı olacak."
Sizce Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olması seçimlerin 2. tura kalmasında etken olacak mı?— Haberler.com (@Haberler) April 19, 2023
Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel