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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Oy pusulasının bir tarafında milletin adamı ve Cumhur İttifakı, diğer tarafında yağma ittifakı ve onun geçmişi hezimetle dolu...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Oy pusulasının bir tarafında milletin adamı ve Cumhur İttifakı, diğer tarafında yağma ittifakı ve onun geçmişi hezimetle dolu...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Oy pusulasının bir tarafında milletin adamı ve Cumhur İttifakı, diğer tarafında yağma ittifakı ve onun geçmişi hezimetle dolu iş bilmez adayı olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Oy pusulasının bir tarafında milletin adamı ve Cumhur İttifakı, diğer tarafında yağma ittifakı ve onun geçmişi hezimetle dolu iş bilmez adayı olacak."

Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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