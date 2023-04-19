Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Oy pusulasının bir tarafında eser ve hizmet siyaseti, diğer tarafında yıkım ve takoz siyaseti olacak."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Oy pusulasının bir tarafında eser ve hizmet siyaseti, diğer tarafında yıkım ve takoz siyaseti olacak.