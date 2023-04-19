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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Oy pusulasının bir tarafında eser ve hizmet siyaseti, diğer tarafında yıkım ve takoz siyaseti olacak.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Oy pusulasının bir tarafında eser ve hizmet siyaseti, diğer tarafında yıkım ve takoz siyaseti olacak."

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Oy pusulasının bir tarafında eser ve hizmet siyaseti, diğer tarafında yıkım ve takoz siyaseti olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Oy pusulasının bir tarafında eser ve hizmet siyaseti, diğer tarafında yıkım ve takoz siyaseti olacak."

Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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