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Cumhurbaşkanı Erdoğan oy kullanmak için sıraya girdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan oy kullanmak için sıraya girdi

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oy kullanmak için Üsküdar ilçesindeki Saffet Çebi İlkokulu'na geldi. Erdoğan'ı arkasında gören bir seçmenin şaşkınlığı kameraya yansıdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oy kullanmak için sıraya girdi. Erdoğan'ı arkasında gören bir seçmenin şaşkınlığı kameraya yansıdı.

Erdoğan oyunu kullanmak için Üsküdar ilçesindeki Saffet Çebi İlkokulu'na geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan eşi Emine Erdoğan ve torunuyla okula girdi. Kimliğini çıkaran Erdoğan, eşi  ve torunuyla sıraya girerek beklemeye başladı. Bu sırada oy kullanmak için sıra bekleyen bir kişi Erdoğan'ı farketmedi. Arkasını dönünce Erdoğan'ı gören seçmen şaşkınlık yaşadı. Gülümseyen Erdoğan daha sonra torunuyla şakalaştı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Üsküdar Güncel Haberler

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