Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Orta Vadeli Program) Program döneminde istihdamın yıllık ortalama 909 bin kişi, toplamda da 2,7 milyon kişi artmasını ve...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Orta Vadeli Program) Program döneminde istihdamın yıllık ortalama 909 bin kişi, toplamda da 2,7 milyon kişi artmasını ve işsizlik oranının program dönemi sonunda tek haneli rakamlarda gerçekleşmesini hedefliyoruz.