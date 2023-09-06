Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "(Orta Vadeli Program) Dönem sonunda tarihimizde ilk kez 1,3 trilyon doları aşan bir ekonomik büyüklük ve 14 bin...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "(Orta Vadeli Program) Dönem sonunda tarihimizde ilk kez 1,3 trilyon doları aşan bir ekonomik büyüklük ve 14 bin 855 dolara çıkan fert başına milli gelir ile yüksek gelir grubu ülkeler arasına girmeyi öngörüyoruz.