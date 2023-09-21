Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(OVP ile) Temel odağımız yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı önceleyen politikalarımız sayesinde sürdürülebilir bir...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(OVP ile) Temel odağımız yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı önceleyen politikalarımız sayesinde sürdürülebilir bir büyüme ikliminin tesisidir.