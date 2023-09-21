Cumhurbaşkanı Erdoğan: (OVP) Ekonomik büyümeden taviz vermeden maliye ve gelir politikalarının araçlarını uygulayarak, enflasyonu artıran unsurları...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (OVP) Ekonomik büyümeden taviz vermeden maliye ve gelir politikalarının araçlarını uygulayarak, enflasyonu artıran unsurları ortadan kaldırmayı hedefliyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (OVP) Ekonomik büyümeden taviz vermeden maliye ve gelir politikalarının araçlarını uygulayarak, enflasyonu artıran unsurları ortadan kaldırmayı hedefliyoruz.
Kaynak: AA / Güncel