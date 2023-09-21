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Cumhurbaşkanı Erdoğan: (OVP) Ekonomik büyümeden taviz vermeden maliye ve gelir politikalarının araçlarını uygulayarak, enflasyonu artıran unsurları...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: (OVP) Ekonomik büyümeden taviz vermeden maliye ve gelir politikalarının araçlarını uygulayarak, enflasyonu artıran unsurları ortadan kaldırmayı hedefliyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (OVP) Ekonomik büyümeden taviz vermeden maliye ve gelir politikalarının araçlarını uygulayarak, enflasyonu artıran unsurları ortadan kaldırmayı hedefliyoruz.

Kaynak: AA / Güncel

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