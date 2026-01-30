Cumhurbaşkanı Erdoğan "Otuz Bininci Kilometre Bölünmüş Yol Hizmete Alma Töreni"nde konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ana muhalefete işaret ederek "Onlar iş yapmaktan, eser üretmekten acizler. Onlar, millete ufuk çizmekten, vizyon kazandırmaktan acizler. Onlar, taş üstüne taş koymaktan acizler. Para kuleleri, baklava kutuları, rüşvet çarkları dışında 'İşte bizim eserimiz.' diyebilecekleri hiçbir icraatları yok." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Karayolları Genel Müdürlüğü Otuz Bininci Kilometre Bölünmüş Yol Hizmete Alma Töreni"nde yaptığı konuşmada, bütün bu yolları yaparak sadece Türkiye'yi kalkındırmakla kalmadıklarını, aynı zamanda ulaşımda vakit ve yakıt israfını önlediklerini, araç yıpranmalarını en aza indirdiklerini, çevre kirliliğini azalttıklarını, turizmden tarıma kadar hayatın her alanında ilave katma değer üretilmesini sağladıklarını belirtti.

Şehirlerarası seyahatin artık insanlar için eziyet olmaktan çıktığını, adeta keyfe dönüştüğünü ifade eden Erdoğan, "Bölünmüş yollar bizi bölecek." diyen tetikçilere en güzel cevabı, insanları buluşturarak, hasret çeken gönülleri kucaklaştırarak verdiklerini söyledi.

Erdoğan, tüm bunlarla birlikte Türkiye'nin doğu-batı ve kuzey-güney yönlü ulaşım hatlarındaki merkezi rolünü daha da güçlendirdiklerinin altını çizerek şöyle devam etti:

"Otobanlarla, yüksek hızlı trenlerle, havalimanlarıyla, Marmaray, Avrasya Tüneli ve Yavuz Selim Köprüsü'yle, Körfez geçişi, 1915 Çanakkale Köprüsü ve daha nice devasa yatırımla Türkiye'yi bölgesinin en avantajlı ülkelerinden biri haline getirdik. Bunlar elbette mühim kazanımlardı. Fakat bizim için asıl önemlisi vatandaşlarımızın canlarına mal olan, nice ocağın sönmesine sebep olan trafik kazalarının azaltılmasıdır. Yol kusurundan kaynaklanan kaza oranını neredeyse sıfıra indirdik. İşte bunun değeri, maliyeti, kazancı parayla ölçülemez. Önüne geçilen her kaza, kurtarılan her hayat bizim için dünyalara bedeldir. Milletimizin şöyle yüreğinden koparak ettiği 'Allah razı olsun.' duası her türlü makamın, rütbenin katbekat üstündedir. Gelecek nesillere yol kusurundan kaynaklı trafik kazalarının asgari düzeye indiği güvenli bir Türkiye inşa etmenin sevinci içindeyiz."

"Bağımsız ve tarafsız Türk yargısı inanıyoruz ki deliller ışığında en isabetli kararı verecektir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hizmet sevdalısı bir kadro olarak bunları yeterli görmediklerini dile getirerek "Daha önümüzde gidecek çok yolumuz var. Daha ülkemize kazandıracak çok eserimiz var. Daha gerçekleştirmeyi istediğimiz nice hayallerimiz ve hedeflerimiz var. İnşallah sabırla, sevdayla, samimiyetle çalışarak bu hedeflerimize de vasıl olacağız. Şunu burada altını çizerek ifade etmek durumundayım. 23 sene önce 6 bin 101 kilometre ile başladığımızda bizi hayal kurmakla itham edenler olmuştu. Sadece 8 yılda biz bu rakamı 15 bin kilometreye çıkardık. Bugün 30 bin kilometreyi aşmanın gururunu yaşıyoruz. İnşallah yarın milletimize yeni müjdeler verebileceğimiz günler gelir. Allah'ın izniyle bu tekerlek tümsekte kalmayacak, yolda kalmayacak." ifadelerini kullandı.

Türkiye'yi yeni yollar ve yatırımlarla büyütmeye devam edeceklerini belirten Erdoğan, "Bizimle ana muhalefet arasındaki en temel fark işte budur. Onlar iş yapmaktan, eser üretmekten acizler. Onlar, millete ufuk çizmekten, vizyon kazandırmaktan acizler. Onlar, taş üstüne taş koymaktan acizler. Para kuleleri, baklava kutuları, rüşvet çarkları dışında 'İşte bizim eserimiz.' diyebilecekleri hiçbir icraatları yok." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sizler de görüyorsunuz. Belediyeler üzerinden bir Deli Dumrul düzeni kurup önlerine geleni haraca bağlamışlar. Belediyeye işi düşenin adeta iliğini kurutmuşlar. Yola, köprüye, kavşağa, metroya, otobüse harcanması gereken kaynakları iç edip orada, burada keyif sürmüşler. Ortaya saçılan onca pislikten sonra biraz olsun yüzleri kızaracağına, bir de çıkıp utanmadan onu bunu tehdit ediyorlar, yargı mensuplarına, belediye başkanlarımıza hakaret ediyorlar, kameralar önünde mikrofon tokatlıyorlar. Kimse kusura bakmasın, cazgırlık yaparak suç bastırmaya da çalışmasın. Hukukun işlemesine, mahkemelerin Türk milleti adına hesap sormasına, hakkın er veya geç yerini bulmasına engel olamazsınız. Konu artık yargıya intikal etmiş, suçluyu masumdan ayıracak mahkeme süreçleri başlamıştır. Bağımsız ve tarafsız Türk yargısı inanıyoruz ki deliller ışığında en isabetli kararı verecektir."

Erdoğan, "Her gün çok çirkin ifadelerle son derece sorumsuz ve sorunlu cümlelerle mahkemeler üzerinde baskı kurmaya çalışmak ancak yargı süreçlerinden ürkenlerin, korkanların, çekinenlerin başvuracağı bir yöntemdir. Öyle ya, çiğ süt içmediyseniz bu karın ağrısı niye? Yolsuzluk yapmadıysanız, rüşvet almadıysanız, bu telaş hali niye? Hukuku çiğnemediyseniz, adaletin tecellisinden niçin tedirgin oluyorsunuz? Kendinize güveniniz tamsa, kendinizden eminseniz 'arınmak' sözcüğü sizi neden bu kadar rahatsız ediyor? Milleti saf yerine koymaktan artık vazgeçin. Kimin ne yaptığını, ne yapmaya çalıştığını benim milletim çok çok iyi görüyor. Biz de bunların oyunlarını biliyor, giderek daha fazla paniğe kapılmalarının sebebini az çok tahmin edebiliyoruz. Varsın onlar tehditler savurmaya devam etsin. Varsın onlar öfke nöbetleri geçirmeye devam etsin. Biz, bugün burada olduğu gibi eserlerimizle konuşmayı sürdüreceğiz. Siyasette nefretin, öfkenin, gerilimin diline asla teslim olmayacağız. İşimize bakacağız, Türkiye Yüzyılı hedefimize ulaşmaya bakacağız." diye konuştu.

Hizmete alınan bölünmüş yolun 30 bininci kilometresinin ülke, millet ve bölge için hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, yolların yapımında, bakım ve onarımında emeği geçenlere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Karayolları Genel Müdürlüğüne teşekkür etti.

Programdan notlar

Programda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca hazırlanan bölünmüş yolları gösteren bir tanıtım filmi izletildi.

Ulaştırma ve Alyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye takdim etti.

İstanbul İl Müftüsü Emrullah Tuncel'in yaptığı dua sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, protokol üyeleriyle kurdele kesimi gerçekleştirdi.

Programa, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uralloğu, İstanbul Valisi Davut Gül, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyon Başkanları ve Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları, önceki dönem ulaştırma bakanları ve milletvekilleri de katıldı.

(Bitti)