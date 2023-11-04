Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Otomotiv üretiminde dünya sıralamasında beş yılda, 15'inci sıradan 13'üncü sıraya yükselmiş olmamız, doğru istikamette...

 - Güncelleme:

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Otomotiv üretiminde dünya sıralamasında beş yılda, 15'inci sıradan 13'üncü sıraya yükselmiş olmamız, doğru istikamette ilerlediğimizi gösteriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Otomotiv üretiminde dünya sıralamasında beş yılda, 15'inci sıradan 13'üncü sıraya yükselmiş olmamız, doğru istikamette ilerlediğimizi gösteriyor."

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Ekonomi Güncel Haberler

title