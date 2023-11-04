Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Otomotiv üretiminde dünya sıralamasında beş yılda, 15'inci sıradan 13'üncü sıraya yükselmiş olmamız, doğru istikamette...
- Güncelleme:
Güncel Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Otomotiv üretiminde dünya sıralamasında beş yılda, 15'inci sıradan 13'üncü sıraya yükselmiş olmamız, doğru istikamette ilerlediğimizi gösteriyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Otomotiv üretiminde dünya sıralamasında beş yılda, 15'inci sıradan 13'üncü sıraya yükselmiş olmamız, doğru istikamette ilerlediğimizi gösteriyor."
Kaynak: AA / Güncel