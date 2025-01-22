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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Otel Yangını Faciasının Yaşandığı Bolu'ya Gidiyor

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile otel yangını faciasının yaşandığı Bolu'ya gideceğini ve yangında hayatını kaybedenlerin cenaze törenine katılacağını bildirdi.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile otel yangını faciasının yaşandığı Bolu'ya gideceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi bugün Bolu'ya bir ziyaret gerçekleştireceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Hanımefendi ziyaretleri kapsamında Kartalkaya'daki yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın cenaze namazlarına iştirak edeceklerdir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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