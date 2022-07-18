Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Osmangazi Köprüsü'nden sadece 8 Temmuz günü tam 80 bin 624 araç geçti Bay Kemal. Bu öyle herkesin karı değil, bu inanmış... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Osmangazi Köprüsü'nden sadece 8 Temmuz günü tam 80 bin 624 araç geçti Bay Kemal. Bu öyle herkesin karı değil, bu inanmış kadroların karıdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Osmangazi Köprüsü'nden sadece 8 Temmuz günü tam 80 bin 624 araç geçti Bay Kemal. Bu öyle herkesin karı değil, bu inanmış kadroların karıdır." AA / Selma Kasap - Güncel Recep Tayyip Erdoğan Osmangazi Köprüsü Tragger Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Osmangazi Köprüsü'nden sadece 8 Temmuz günü tam 80 bin 624 araç geçti Bay Kemal. Bu öyle herkesin karı değil, bu inanmış... - Haberler

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