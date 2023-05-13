Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortak televizyon yayınında konuştu: (5)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Türk Yolu" projesine ilişkin, "Bay bay Kemal yine bu millete bir utanç yaşatmaya söz vermiş olacak ki Azerbaycanlı kardeşlerimizi görmezden geliyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nden yapılan TRT, A Haber, NTV, CNN Türk, 24 Tv, Ülke Tv, Tvnet, Habertürk, TV100, Haber Global, TGRT Haber, Bengü Türk ve Akit Tv ortak canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun "Türk Yolu" projesinde Azerbaycan'ın yer almamasına ilişkin soruya karşılık Erdoğan, "Olaya bence oradan bakmamak gerekir. Bir defa İpek Yolu hattı olayı yeni bir olay değil. İnanın bu adam cahil. Bu adamın ne zaman, nerede hangi adımların atıldığından haberi yok. Bizim özellikle Çin'de yapılan bu uluslararası toplantıya, bizzat ben de katıldım o zaman... ve bu millet tek parti CHP'sinin 1945 yılında Boraltan Köprüsü'nde yaşattığı utançla uzun yıllar yaşadı. Boraltan Köprüsü'nde yüzlerce Azerbaycanlı kardeşimizi Stalin Rusya'sına teslim ederek katline seyirci kalan CHP'nin bize yaşattığı utancı, biz Karabağ Savaşı'nda silip attık. ve o utancı bize yaşatan o zamanın CHP'sidir. Bay bay Kemal şimdi yine bu millete bir utanç yaşatmaya söz vermiş olacak ki Azerbaycanlı kardeşlerimizi görmezden geliyor. Sözüm ona milliyetçi geçinen masa ortağı hanımefendi de tüm bunlara sessiz kalıyor." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Azerbaycan ve Türkiye arasında tesis ettikleri kardeşliği kimsenin bozamayacağını ifade ederek, sözlerine şöyle sürdürdü:

"Bay bay Kemal'in elindeki haritanın ne olduğunu bilmiyorum ama biz Kars-Tiflis-Bakü demir yoluyla Azerbaycan üzerinden İpek Demir Yolu'nu zaten inşa ettik. Zavallı, senin bunlardan haberin yok. İki yıldır bu hat üzerinde Çin'e biz yük trenleri gönderiyoruz, gidip geliyorlar ama haberi yok. Zengezur Koridoru devreye girdiğinde İpek Demir Yolu'nun da içinde yer aldığı orta koridora yeni bir soluk borusu daha açılacak haberin olsun. Bunu da bil Kılıçdaroğlu. Bunun için Nahçıvan'ı Azerbaycan'a, dolayısıyla Türkiye'yi Azerbaycan'a bağlayacak Zengezur Koridoru'na büyük önem veriyoruz. Bay bay Kemal'in aklı bu işlere ermez. Çünkü o dış politika nedir bilmez, kardeşlik hukuku nedir bilmez, bölgenin dengeleri nedir hiç bilmez. Milli güvenlik nedir bilmez, terör örgütleriyle yol yürür. İşte Karabağ Savaşı'nda onun yanındaki çok önemsediği bir büyükelçinin ne denli bir densizlik yaptığını hatırlayın. Bunlar siyaset nedir bilmez. Bizim yıllar önce hayata geçirdiğimiz işleri 'proje' diye anlatmaya kalkarlar. Aklına geleni, eline tutuşturulanı okuyarak bu ülkenin yönetimine talip olunmaz. Kardeşim Aliyev, çok güzel ifade etti, Azerbaycan'ı bölgede dışlamak isteyenlerin hevesleri kursaklarında kalacaktır. Azerbaycan'la kardeşliğimize halel getirecek hiçbir projeye benim milletim izin vermez. Benim milletim bay bay Kemal'e de bu fırsatı tanımaz."

"Bu seçimden sonra böyle bir adım atılabilir"

Cumhurbaşkanlığı seçimi için getirilen 50+1 şartından geri dönülmesinin söz konusu olup olmayacağına dair soruya Erdoğan, "Böyle bir yapılanmaya veya böyle bir düzenlemeye katılacak olan siyasi partiler olursa bunun olmaması söz konusu değil, olabilir. Doğrusu ben de olmasından yanayım. Tabii buradaki 50+1, oran itibarıyla 50+1 oranı değil biliyorsunuz. Yüzde 50+1 oy, bu demek. Bu seçimden sonra böyle bir adım atılabilir. ve eğer bu adım karşılık bulursa, çünkü anayasa değişikliği gerektiriyor, olmaması için hiçbir neden yok. Ben şahsen böyle bir adımın atılması halinde buna taraftarım. ve temennim odur ki seçim sonrasında atılacak bu adımla bir netice alırsak, o zaman seçim süreçleri çok daha rahat olacaktır, çok daha kolay olacaktır." yanıtını verdi.

"Vatandaşlarımıza sözümüz var"

Erdoğan, "14 Mayıs'ta seçimi kazandığınız takdirde ilk icraatınız ne olacak?" sorusunu ise şöyle cevapladı:

"Şöyle ifade edeyim, bizim biliyorsunuz bu seçimlerden sonra ilk icraat kardeş, dost ülkelere ziyaretlerdir. ve 21 yıldır aralıksız eser ve hizmet üreten ve yatırım yapan bir parti olarak 14 Mayıs'tan sonra da eser, hizmet üretmeye, yatırımlarımızı süratle devam ettirmeye gayret edeceğiz. Tabii tüm enerjimizi öncelikli olarak deprem bölgesindeki inşa ve ihya çalışmalarına vereceğiz. Buraları ziyaret ve bu ziyaretlerle beraber de uluslararası diplomaside bizim gitmemiz gereken ülkeler var. Azerbaycan gibi, Kuzey Kıbrıs gibi, bunun yanında Körfez ülkelerinden ziyaret edeceğimiz ülkeler var. Bunlarla bu işleri devam ettireceğiz. Tabii ülke genelinde de topyekun bu kentsel dönüşümümüzü çok daha güçlü bir şekilde devam ettireceğiz. İnşallah seçimden sonra ekonomiden savunma sanayine, enerjiden teknolojiye her alanda Türkiye Yüzyılı atılımlarımızla az önce gösterdiğim bu seçim beyannamemizdeki kronolojik yapıyı çalıştırmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımıza sözümüz var. Sözümüzü yerine getirene kadar da durmak yok, yola devam edeceğiz."

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, sözlerini, "Ben de özellikle tüm arkadaşlarıma böyle bir akşamda bizlere misafir oldular, şahsım, milletim adına çok teşekkür ediyorum. Pazar günü inşallah seçimlerimizin hayırlısıyla tamamına ermesi, fazla uzamadan da milletin iradesinin tecellisini görmek, milletin yönetimde asıl söz sahibi olduğunu görmek ve 14 Mayıs bir kere daha inşallah demokrasi bayramı olacaktır. Bu bayramı yine hep birlikte kutlamayı Allah bizlere nasip etsin diyorum. Sizlere de tekrar çok teşekkür ediyorum." diyerek sonlandırdı.

(Bitti)