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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Orta Vadeli Program) Açıkladıktan sonra ekonomimize yönelik ilgiyi G20'de görmüştük. ABD'de bu ilginin artarak devam...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Orta Vadeli Program) Açıkladıktan sonra ekonomimize yönelik ilgiyi G20'de görmüştük. ABD'de bu ilginin artarak devam ettiğini görmek bizi memnun etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Orta Vadeli Program) Açıkladıktan sonra ekonomimize yönelik ilgiyi G20'de görmüştük. ABD'de bu ilginin artarak devam ettiğini görmek bizi memnun etti."

Kaynak: AA / Güncel

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