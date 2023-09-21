Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Orta Vadeli Program) Açıkladıktan sonra ekonomimize yönelik ilgiyi G20'de görmüştük. ABD'de bu ilginin artarak devam...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Orta Vadeli Program) Açıkladıktan sonra ekonomimize yönelik ilgiyi G20'de görmüştük. ABD'de bu ilginin artarak devam ettiğini görmek bizi memnun etti.