Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ordumuz artık yüzlerce milyon dost ve kardeşimizin de güven kaynağı haline gelmiştir" - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ordumuz artık yüzlerce milyon dost ve kardeşimizin de güven kaynağı haline gelmiştir"

AA - Güncel
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberindeki Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi ile Mehmetçiğe sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek, iftarı terörle mücadele operasyonlarında önemli başarılar sağlayan Yüksekova'daki 3. Piyade Tümen Komutanlığı'nda yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberindeki Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi ile Mehmetçiğe sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek, iftarı terörle mücadele operasyonlarında önemli başarılar sağlayan Yüksekova'daki 3. Piyade Tümen Komutanlığı'nda yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ordumuz artık yüzlerce milyon dost ve kardeşimizin de güven kaynağı haline gelmiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ordumuz artık yüzlerce milyon dost ve kardeşimizin de güven kaynağı haline gelmiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ordumuz artık yüzlerce milyon dost ve kardeşimizin de güven kaynağı haline gelmiştir

AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Yüksekova, Milli, Güncel, Haberler

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